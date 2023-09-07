Руководство коммунального холдинга в ЯНАО отрицает принуждение идти на выборы

Представители коммунального предприятия в Лабытнанги отрицают, что сотрудников насильно заставляют идти на выборы губернатора Тюменской области. По версии пресс-службы «Ямалкоммунэнерго», работников лишь информировали о голосовании, но не заставляли отчитываться. На принудительное голосование ранее пожаловался анонимный сотрудник в местном паблике. Также официальный представитель фирмы отрицает, что членов коллектива принуждают идти на городской парад. Об этом тоже говорилось в посте от имени слесаря «Тепло-Энергетик».

«Для повышения информированности трудового коллектива о предстоящих выборах, руководство ОАО «Тепло-Энергетик» уведомило сотрудников о дате голосования, основных правах избирателя, режиме работе участковых избирательных комиссий и т.д. Отметим, что руководство не принуждает сотрудников к участию в выборах, голосование является свободным и добровольным»,– уверили в «ЯКЭ» («Тепло-Энергетик» входит в холдинг).

Там также заявили, что сотрудники не обязаны идти на парад в честь дня города.

«В рамках торжественных мероприятий, посвященных празднованию 155-ой годовщины со дня образования города Лабытнанги, сотрудникам предприятия было предложено в добровольном порядке принять участие в конкурсе и оформить колонну для шествия. Многие сотрудники с удовольствием откликнулись на это предложение и проявили инициативу в подготовке и оформлении колонны»,– говорится в официальном ответе ЯКЭ на запрос агентства «Новый День».

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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