Депутаты Ямала оупубликовали повестку заседания, где утвердят нового губернатора

За один день до назначения губернатора ЯНАО Заксобрание региона опубликовало повестку заседания, на котором утвердят нового главу субъекта. Назначение состоится 10 сентября 2023 года. Начало заседания депутатов – в 10 часов в утра. В повестке всего 1 вопрос.

Ранее озвучивался список кандидатов на пост главы ЯНАО: действующий глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, и депутаты Заксобрания Александр Голубенко и Максим Лазарев.

Торжественная церемония вступления в должность главы округа состоится в 13-30 в культурно-деловом центре.

Салехард, Наталья Ефремова

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