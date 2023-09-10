Бывшие и нынешние губернаторы поздравили Дмитрия Артюхова со вступлением в должность главы ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, которого сегодня назначили на новый срок, завершил инаугурацию. Поздравить политика прибыли бывшие губернаторы округа – Юрий Неёлов и Дмитрий Кобылкин, а также главы соседних субъектов – Наталья Комарова и Александр Моор (у него сегодня также проходят выборы, но его избирают всеобщим народным голосованием).

Во время торжественной церемонии зампред правительства РФ Александр Новак, прибывший в Салехард, напомнил, что в ЯНАО добывается 85% российского газа. «Ямал – геостратегический регион нашей страны. Это сила, это мощь. Это большая семья северян. Бюджетообразующий регион», – отметил г-н Новак.

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. «Для вас это важное событие в вашей жизни, для вас, для вашей семьи. Потому что следующие 5 лет – это сложный график, огромные нагрузки. И огромные нагрузки не только для вас, но и для членов вашей семьи. Вам терпения, мужества, успехов и удачи», – сказал г-н Якушев.

Также с добрыми словами выступил Дмитрий Кобылкин, ныне депутат Госдумы, а ранее губернатор Ямала. «Много будет сказано хороших слов, вы их заслужили. Хочется вспомнить истории. Сегодня в зале человек, который был первым губернатором ЯНАО. Ему достались очень непростые времена. Юрий Васильевич Неёлов, он практически Ямал создал. Спасибо вам, мы члены вашей команды, мы неплохо работали, вы нас отметили, и доверили руководить округом», – сказал Кобылкин. Он пожелал Дмитрию Артюхову: «чтобы и дальше власть не меняла ваши внутренние человеческие качества. У вас это получается, власть не кружит вам голову. И за это люди вас любят».

Во время инаугурации губернатор ХМАО Наталья Комарова оценила достижения Ямала за последние несколько лет и особенно отметила социальную политику. «Ямал – с самой низкой безработицей в РФ, каждая третья семья – многодетная. Дай Бог вам здоровья и счастья в личной жизни. Каждый четвёртый ямалец – ребёнок. Это демонстрирует результаты проектов, которые реализуются в регионе», – указала глава соседнего автономного округа. Она подчеркнула, что мост через Обь, который строится сейчас в районе Сургута, будет востребован всеми северянами.

Тюменский глава Александр Моор сделал больший акцент на личные качества г-на Артюхова. «5 лет назад в один день в нашей судьбе произошли изменения. Вы тогда 5 лет назад вошли в историю страны как самый молодой губернатор. Сегодня, продолжая оставаться молодым, вы уже очень опытный и успешный управленец. <…> За эти годы вы завоевали сердца ямальцев и заслужили их уважение. И я видел, с какой добротой, теплом и доверием обращаются к вам люди. Вы сохранили преемственность и лучшие традиции ямальской управленческой школы. Вы достойно сохраняете всё, что сделали до вас предшественники. Но при этом смело идёте в реализацию новых проектов», – заявил г-н Моор.

Разбавил официальные выступления бывший глава ЯНАО Юрий Неёлов, который по-свойски обратился к новоизбранному ямальскому губернатору на «ты». «У тебя есть шансы побить мой рекорд. Я был губернатором 16 лет, а ты будешь ещё больше. Такая стабильность Ямалу не повредит. В Москву не торопись, ты всегда туда успеешь, постарайся удержать стабильность на Ямале. Сохрани дружбу между Тюменью, Югрой и Ямалом. Относись с уважением к нашим ямальцам, которые воюют на СВО», – произнёс с трибуны г-н Неёлов.

В завершении церемонии Дмитрий Артюхов поблагодарил всех и обещал продолжать работать на благо Ямала.

Салехард, Наталья Ефремова

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