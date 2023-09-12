Отловленный на Ямале медведь, напугавший тундровиков, оказался упитанной самкой

На белого медведя, которого отловили и вывезли из ямальский тундры, надели чип. Животное осмотрели ветеринары, оказалось, что это здоровая неистощенная самка. Медведицу высадили в национальном парке на полуострове Явай (Гыданский национальный парк). Подробности операции сообщает Московский зоопарк, чьи сотрудники принимали участие в вывозе.

По версии московского зоопарка, именно эта медведица напала на сотрудника фактории Усть-Юрибей в июле и на жителя чума в начале сентября этого года. Там сообщают, что Росприроднадзор организовал межведомственное совещание, где было принято решение перевезти белого медведя в природную среду (подальше от места стоянки оленеводов).

«В ЯНАО вылетели сотрудники Московского зоопарка: главный ветврач Дмитрий Егоров, директор «Зоосада в Вотчине Деда Мороза» Андрей Солодков и замначальника Центра воспроизводства Павел Рожков. Специалисты знали, где находится медведь. Его настигли на вертолёте примерно в 27 км от населенного пункта Яр-Сале. Ветврач зоопарка усыпил животное с помощью дротика, выпущенного из пневморужья. Зоологи смотрели медведя. Оказалось, что это самка – здоровая, не истощенная, даже упитанная – около 400 кг, без каких-либо заболеваний, которые можно обнаружить при осмотре. Ей установили чип для идентификации, после чего погрузили в вертолёт и вывезли в национальный парк на полуостров Явай», – уточнили в зоопарке.

Видео – московский зоопарк.

Ямальский район, Наталья Ефремова

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