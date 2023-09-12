Медведя, который напал на тундровика Ямала, поймали и переселили

Белого медведя, который напал на тундровика в ямальской тундре, поймали и отвезли на новое место – на полуостров Явай. Об этом сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии Ямала 12 сентября. Ранее этой историей заинтересовалась глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова – она написала, что служба не разрешила отстреливать зверя. При этом тундровики требуют уничтожить медведя, так как он может вернуться.

«Группа специалистов из 11 человек вылетела на поимку белого медведя. В группе были представители ГКУ «Службы по охране биоресурсов», ГБУ «Дирекции ООПТ» ЯНАО, специалисты московского зоопарка, и специалисты ДПРР. Специалистам нужно было найти, усыпить и перевезти белого медведя на полуостров Явай. В тундре была развернута настоящая спецоперация, с которой наши специалисты успешно справились. Сейчас медведь чувствует себя хорошо и уже адаптируется на новом месте», – написали представители ямальского департамента.



Медведь зашёл в жилище к жителю тундры Бориса Лаптандера в начале сентября. Мужчина пострадал во время встречи с хищником, также был повреждён чум. Власти выдали семье пострадавшего брезент, сукно и зимний нюк. Глава района Андрей Кугаевксий также сообщал, что общественное движение КМНС «Ямал» закупили 40 комплектов средств для отпугивания медведя. Их передают оленеводам, которые находятся в районе озёр Ярото 1 и 2.

Несколько дней назад родственники пострадавшего мужчины написали обращение в соцсети о том, что власти не помогают тундровику и не ищут животное, которое представляет опасность для коренных жителей.

«По причине отказа своевременного участия властей и структур ЯНАО в ситуации с моим отцом, в которые я обращалась вынуждена придать резонанс: написать на сайт президента РФ, обратиться в федеральные каналы, потому что у отца случились форс мажорные обстоятельства!!! Нападение белого медведя- стихийное бедствие- действие непреодолимой силы!!! Отец труженик, человек пожилого возраста из коренных жителей, который всю жизнь трудился, поддерживал национальный уклад, свою культуру, свои обычаи, ухаживал за оленями. Все что нажито добывали пенсионеры своим трудом!!!

И на сегодняшний день белый медведь бродит по тундре Ямальского района!!! Люди не защищены и не застрахованы!!!», – написала дочь пострадавшего.

При этом её супруг написал уже несколько постов с требованием убить медведя. «Что вы готовы сделать сегодня, чтобы уменьшить риск наших ненцев подвергнуться нападению белого медведя? Везде пишут: необходимо сохранить жизнь белого медведя. А человеческая жизнь, жизнь коренного населения, – какая у неё цена? Какую ответственность несут юридические, должностные лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации? За каким номером опубликовано постановление об отказе в рассмотрении обращений коренных жителей ЯНАО?! Получается, есть негласное распоряжение – отказывать ненцам в защите права на жизнь?!", – пишет Вячеслав Пырирко.

В июле текущего года произошёл ещё один случай нападения медведя на человека – пострадал сотрудник фактории Олег Лаптандер.

Поскольку оба ЧП случились в одном районе – Ямальском – жители не исключают, что этот был один и тот же хищник.

Сами же чиновники не отрицают, что медведь может вернуться: об этом сообщил «Ямал Медиа» и.о. начальника управления объектов животного мира ЯНАО Виталий Борисюк. «Это ещё не даёт никаких гарантий, что он не вернётся. За период, что он перемещался по территории полуострова, он понял, что такое человек, что такое дополнительные пищевые ресурсы», – сказал чиновник.

Ямальский район, Наталья Ефремова

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