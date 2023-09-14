Во время аварии в котельной на Ямале пострадали три человека

В результате аварии в котельной в Ямальском районе пострадали 3 человека. Прокуратура Ямала проводит проверку по факту ЧП. Инцидент произошёл 12 сентября 2023 года вечером, в 20:40.

«На территории производственной базы (район Морпорта) п. Харасавей произошло возгорание парогенератора, в результате которого пострадали 3 работника ООО «ГСП-2». Пострадавшим оказана первая помощь и 13.09.2023 они доставлены в больницу Салехарда», – уточнили в надзорной инстанции.

Прокуратура Ямальского района даст оценку исполнению требований закона об охране труда и промышленной безопасности.

В ведомстве добавили, что причины инцидента и допущенные нарушения законодательства установят в рамках расследования Северо-Уральским управлением Ростехнадзора и региональной Государственной инспекции труда.

Ямальский район, Наталья Ефремова

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