Силовики возбудили уголовное дело из-за травмирования рабочих при пожаре в котельной ЯНАО

Силовики возбудили уголовное дело из-за аварии на котельной и травмировании троих рабочих в Ямальском районе. Речь идёт о ЧП в посёлке Харасавей. Ранее прокуратура сообщила, что 12 сентября 2023 года произошло возгорание парогенератора, в результате которого пострадали 3 работника ООО «ГСП-2».

Квалификация уголовного дела – ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В Следкоме озвучивают подробности. «На территории производственной базы вблизи посёлка Харасавей при производстве пуско-наладочных работ в дизельной котельной произошла авария, в результате чего пострадали трое рабочих коммерческой организации. С травмами различной степени тяжести мужчины доставлены в окружную клиническую больницу»,– говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа.

Салехард, Наталья Ефремова

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