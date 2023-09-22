Прокуратура выяснит, почему ямальцев к парому в шторм везут по волнам на надувной лодке

Прокуратура выяснит, почему в Шурышкарском районе людей в шторм возили к парому на надувной лодке. Проверку надзорное ведомство проведёт после обращения в соцсетях: люди пожаловались, что такая организация работы речного транспорта небезопасна и выложили видео.

«Вот так в селе Питляр осуществляется перевозка людей в шторм. Вместо того, чтобы устанавливать баржу у берега с переходным понтоном, все происходит вот так, как на видео. Безопасность людей должна быть превыше всего!», – написал подписчик в группе «ЧП Ямал» «ВК».

В Уральской транпортной прокуратуре сообщили, что организованы проверочные мероприятия.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

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