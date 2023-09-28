Из-за обмеления Оби шурышкарцы не могут без проблем сесть на теплоход

Река Обь в районе села Питляр обмелела, из-за этого жители села теперь не могут садиться на теплоход комфортно и без поездки на надувной лодке. Об этом сообщил глава Шурышкарского района Олег Попов во время прямого эфира «Вконтакте» 27 сентября. Ранее жители села пожаловались, что надувные лодки везут пассажиров до теплохода в ветер с огромными волнами. Проверку начала транспортная прокуратура.

«У нас была ситуация, когда при сильном ветре вышедший из Салехарда «Метеор» приставал к пристани, и люди вынуждены были доплывать по волнам на лодках. Сегодня мы сталкиваемся с очень низким уровнем воды. Он ниже среднегодового метра на 2. Это большая неприятность, это большая проблема. Ранее была возможность через Мыс Анисимов добраться до дебаркадера, который стоял прямо у берега. В настоящее время это из-за малой воды невозможно было. Поэтому дебаркадер был поставлен на рейд. Расстояние от дебаркадера до рейда порядка 100 метров. Какие только варианты в голову не приходят. Но большое расстояние, понтоны только 25 метров. Даже если мы бы имели понтоны в наличии, то не обеспечили бы безопасность, выставив их на такое расстояние. Они бы просто не устояли. Эти понтоны очень дорогие, каждый понтон стоит 24 млн рублей. Приобрести их за счёт бюджета проблематично», – уточнил г-н Попов.

Он отметил, что район ищет варианты решения проблемы.

«Было ещё предложение провести дноуглубительные работы. Тоже баснословных денег это стоит. И временно может помочь. Если это искусственное сооружение, то оно заиливается буквально за пару лет, даже быстрее. Всё-таки ждём, что такая низкая вода у нас не должна повторяться», – заключил г-н Попов.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

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