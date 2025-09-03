Власти объяснили отсутствие комфортных условий посадки на суда в Питляре

В Питляре власти не могут обеспечить комфортные условия посадки на суда. Дебаркадер нельзя оборудовать укрытием, кроме того, суда не смогут подходить ближе к берегу.

«В Питляре в прошлом году напротив дебаркадера сделали место ожидания для жителей. Оно охраняет их от дождя, погодных условий. Но, к большому сожалению, при вот таком уровне воды, который у нас есть, вынуждены в том же Питляре перенести дебаркадер на рейд. Добираться до него нужно на катерах, лодках. Мы искали дебаркадер с помещениями, укрытиями, такого на Ямале не обнаружили. К сожалению, в соответствии с требованиями безопасности, есть такой техрегламент внутреннего водного транспорта, он не позволяет устанавливать сооружения вне завода», – рассказал глава Шурышкарского района Олег Попов.

Он добавил, что реку хотели углубить, чтобы суда подходили ближе, но и это не получилось.

«Единственный монополист, который эти работы может выполнять – «ОбьИртышводпуть» – он отказал в выполнении этих работ. Так как техническое средство, работающее на каменистых местностях, применимо быть не может, оно в ремонте долгое время», – сказал г-н Попов.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

