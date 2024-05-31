Проезд на речном транспорте в отдалённые посёлки на Ямале подорожает

Стоимость проезда на речных судах «Метеор» в 2024 году на Ямале вырастет на 4,5%.

«Доступность перевозок обеспечивается не только в рамках маршрутной сети, она обеспечивается и путём предоставления субсидий перевозчикам из окружного бюджета, тем самым мы сдерживаем взрывной рост тарифов. Тарифы повышаются не более 5%, это несущественно сказывается на кошельке наших жителей», – сказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин.



«Метеоры» ходят по маршрутам «Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым-Мыс».

Ранее стало известно, что Обь-Иртышское речное пароходство отказалось от перевозки пассажиров на маршруте Салехард-Приобье, так как пассажиров там немного.

Салехард, Наталья Ефремова

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