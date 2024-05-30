Обь-Иртышское речное пароходство отказалось возить людей по маршруту Салехард-Приобье

На маршруте Салехард-Приобье остаётся только один перевозчик. Обь-Иртышское речное пароходство отказалось от перевозки пассажиров на этой линии с 2024 года. Об этом сообщил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Денис Редькин во время прямого эфира в официальном паблике правительства Ямала в ВК.

«Перевозчик (ИП Сандулов С.Г – прим.ред.) будет курсировать двумя паромными составами «Победа». К сожалению, мы констатируем, что Обь-Иртышское речное пароходство уходит с этой линии по причине, связанной с экономическими моментами. Если брать историю, то в «десятых» годах мы видели, что было четыре перевозчика, 7-8 паромных составов, но когда в 2021 году открылось движение по дроге Надым-Салехард, большая часть автомобилистов переориентировалась на дорогу и уезжали уже в середине мая в отпуск. Переориентация сказалась на пассажиропотоке на линии Салехард-Приообье. И сначала осталось два перевозчика, они сокращали паромные составы с 6 до 4. И в этом году осталось два паромных состава. Любой предприниматель смотрит на то, каким образом он прогнозирует доходную свою часть. Мы обсуждали эту часть с руководством Обь-Иртышского речного пароходства: они констатируют, что на протяжении двух предыдущих лет они несли убытки. Для коммерческой компании это неприемлемо», – объяснил чиновник Дептранса.

Салехард, Наталья Ефремова

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