На Ямале началась речная навигация

На Ямале начался сезон летней речной навигации. Как сообщает Дептранс региона на всех основных направлениях начали курсировать катера. Запуск рейсов до Яр-Сале ожидается с 10 июня.

На речном транспорте можно добраться до Салехарда, Питляра, в Горки, в Лопхари, Казым-Мыс, Мужи и Катравож.

С 10 июня ожидается запуск рейсов по маршруту Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале. Решение о выходе судов на это направление будет приниматься в зависимости от ситуации на Оби. После полного прохождения льда начнется продажа билетов.

Продажа билетов на рейсы, выполняемые с 15 июня, откроется в течение этой недели.

Салехард, Елена Васильева

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