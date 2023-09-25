У аппарата губернатора Артюхова новый руководитель

Руководителем аппарата губернатора в ЯНАО назначена Светлана Твердовская. Ирина Новосёлова, ранее возглавлявшая госорган, заняла должность первого заместителя губернатора ЯНАО и получила расширенные полномочия, напоминают в пресс-службе правительства округа.

Согласно официальной справке, г-жа Твердовская родилась в 1974 году в Ханты-Мансийске.

В 1996 году окончила Уральский государственный университет по специальности «Педагогика и методика начального обучения». В 2005 – Тюменский государственный университет по специальности менеджер государственного и муниципального управления, в 2020 году заочно получила квалификацию магистра по той же специальности, получив диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В администрации ЯНАО работает с 2001 года. С 2003 года работает в аппарате губернатора.

Замужем, воспитывает двоих детей.

Салехард, Наталья Ефремова

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