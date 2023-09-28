Из-за затопления баржи со стройматериалами на Ямале задерживается строительство стадиона

Затонувшая баржа, в которой погибли двое мужчин, перевозила стройматериалы для стадиона в селе Мужи Шурышкарского района. Из-за этого строительство стадиона приостановлено. Об этом сообщил глава Шурышкарского района Олег Попов в прямом эфире «Вконтакте» накануне.

«Это один из самых больших спортивных объектов на территории района. Построено 95%. К сожалению, возникли форс-мажорные обстоятельства. Вы знаете, что 22 сентября произошёл печальный случай, баржа со стройматериалами затонула, вчера спасателям удалось вытащить на берег катер, внутри катера обнаружены капитан и его помощник. Хочу ещё раз выразить соболезнования семьям погибшим, это жители села Горки, у них остались горки. Органы правоохраны будут разбираться в ситуации. На этой барже доставлялось оборудование на ограждение для стадиона, подставка под экран, трибуны – 198 посадочных мест, боксёрский ринг», – рассказал Попов во время эфира во «ВКонтакте».

Он отметил, что подрядчик ищет возможности, чтобы в следующем месяце снова изготовить эту продукцию и поставить в райцентр.

Уголовное дело по факту затопления теплохода с баржей расследует СК на транспорте.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»