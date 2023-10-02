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Понедельник, 2 октября 2023, 10:23 мск

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Чиновников мэрии и администрацию водных путей обязали поднять затонувшие корабли

Мэрия Салехарда и администрация водных путей обязаны поднять суда, затонувшие в акватории реки Полуй. Такое решение принял суд после иска прокуратуры ЯНАО. Также чиновникам нужно убрать свалки на берегах реки.

Остовы затонувших судов торчат из воды, так как река обмелела из-за смены сезонов.

«При обследовании прибрежной территории выявлено 4 несанкционированных свалки в границах водоохраной зоны, а также 2 остова кораблей, затонувших в акватории реки Полуй», – уточнили в прокуратуре.

Прокуратура города обратилась с иском в суд о возложении обязанности на орган местного самоуправления и ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» ликвидировать свалки, а также поднять со дна и утилизировать затонувшие корабли.

Судом требования прокурора полностью удовлетворены.

Салехард, Наталья Ефремова

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