Суд обязал чиновников почистить Шайтанку от мусора в районе моста «Факел»

Суд и прокуратура обязали сотрудников администрации Обь-Иртышского водного бассейна очистить от мусора реку Шайтанку (Преображенку) в районе моста «Факел». Об этом сообщает прокуратура Ямала.

«На дне реки обнаружены скопления мусора, а также металлические и бетонные конструкции, залегающие на дне реки длительный период времени и проступившие на поверхность в период сезонного обмеления водного объекта», – объяснили в ведомстве.

Прокурор города обратился с иском в суд о возложении на ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» обязанности поднять и утилизировать затонувшие объекты и скопления мусора.

Ранее суд и прокуратура обязали чиновников мэрии и ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» поднять мусор и затонувшие суда из акватории реки Полуй.

Салехард, Наталья Ефремова

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