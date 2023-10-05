После петиций горожан мэр Салехарда Титовский согласился поставить светофор на месте гибели школьницы

Глава Салехарда Алексей Титовский сделал заявление после широкого обсуждения в соцсетях трагического ДТП, в котором погиб ребёнок. Глава столицы Ямала сообщил, что на месте наезда на ребёнка установят светофор.

Его заявлению предшествовала бурная дискуссия в соцсетях – жители писали петиции в городских пабликах с просьбой установить светофоры, лежачие полицейские и шумовые полосы в местах, где дети переходят дорогу. В том числе и на том самом перекрёстке, где сбили школьницу. Представители мэрии отвечали горожанам, что готовы установить только лежачий полицейский, а также добавляли, что не имеют возможности влиять на работу ГИБДД. Такой ответ они давали ещё накануне, 4 октября.

«На перекрёстке улиц Свердлова и Красный Октябрь, где страшная трагедия унесла жизнь 11-летней девочки, установим светофор с кнопкой для пешеходов. Согласуем все организационные вопросы с ГИБДД», – пообещал Титовский.

Он добавил, что на следующей неделе пройдёт рейд по участкам улично-дорожной сети. Возможно, светофоры установят где-то ещё.

Салехард, Наталья Ефремова

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