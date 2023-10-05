После смерти ребёнка на пешеходном переходе в Салехарде установят «лежачий полицейский»

В Салехарде пешеходный переход, где насмерть сбили девочку, оборудуют «лежачими полицейскими». Об этом сообщила мэрия столицы Ямала в соцсетях. Жители также просили установить там светофоры, но городские власти это предложение не приняли. ЧП случилось вечером 3 октября. Школьница переходила дорогу по ул. Свердлова. Водитель на УАЗ «Патриот» наехал на ребёнка. Травмы оказались смертельными. Пешеходный переход, где погибла девочка расположен на пути из школы №1 к жилым микрорайонам.



«Дополнительно на этом перекрёстке до конца этого месяца будет установлен «лежачий полицейский», – написали представители администрации Салехарда и зачем-то добавили, что контролировать деятельность ГИБДД у них «нет полномочий».

Огромный резонанс вызвало ДТП в Салехарде. Люди пишут, что вторая смена в школах города заканчивается слишком поздно, дети идут домой в темноте. Просят изучить все пешеходные переходы возле школ и установить там светофоры, шумовые полосы, лежачие полицейские.

Местные власти пока не сделали никаких публичных заявлений. Представители мэрии лишь изредка отвечают комментаторам в соцсетях.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя УАЗ. Он дал признательные показания.

Салехард, Наталья Ефремова

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