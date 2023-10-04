Уголовное дело возбудили из-за смерти ребёнка под колесами авто в Салехарде

Полиция возбудила уголовное дело из-за смерти девочки под колёсами автомобиля в Салехарде. Ребёнок погиб вчера вечером, 3 октября. Школьница переходила дорогу по пешеходному переходу. Прокуратура взяла на контроль расследование, а также проверит, насколько безопасно в целом движение в Салехарде.

Как добавляют в прокуратуре Ямала, за рулём был местный житель. «Двигаясь по ул. Свердлова, при пересечении ул. Красный Октябрь, мужчина не предоставил преимущество девочке, 2011 г.р., которая переходила ул. Свердлова по пешеходному переходу»,– описывают обстоятельства ДТП в надзорной инстанции.

Девочка получила открытую черепно-мозговую травму. К сожалению, медики помочь не смогли, она скончалась на месте в машине скорой помощи.

Ранее в ГИБДД сообщили, что ребёнка сбил УАЗ.

Был ли водитель трезв – пока не сообщается, но судя по квалификации дела, он был трезв.

Уголовное дело расследует следственный отдел ОМВД России по Салехарду. Квалификация – ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Салехард, Наталья Ефремова

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