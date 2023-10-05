Следователи забрали из полиции дело о смертельном наезде на ребёнка в Салехарде

Следователи забрали из полиции уголовное дело по факту смертельного ДТП в Салехарде, в результате которого погибла школьница. Как заявили следователи, это сделано «в связи с гибелью несовершеннолетней и высоким общественным резонансом».

Происшествие случилось 3 октября вечером. Ребёнок возвращался из школы, когда девочка переходила пешеходный переход, на котором нет светофора, на неё наехал «УАЗ Патриот». Ребёнок скончался в реанимации от травм.

Полиция возбудила дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель 1984 года рождения уже дал признательные показания.



Теперь уголовное дело передали в производство Салехардского межрайонного следственного отдела СУ СК ЯНАО.

Следователи проведут экспертизы – автотехническая и судебно-медицинская.

Салехард, Наталья Ефремова

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