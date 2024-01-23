На трассе Сургут-Салехард выросло число аварий в 2023 году

На дороге Сургут-Салехард в 2023 году выросла аварийность. При этом в целом по округу число ДТП снизилось. Статистикой поделились в Госавтоинспекции ЯНАО.

«В 2023 году не удалось стабилизировать аварийность на региональной автодороге Сургут – Салехард, число ДТП с пострадавшими возросло на 21% (с 61 до 74), количество травмированных людей в этих происшествиях увеличилось на 6% (с 83 до 88), в то же время число погибших сократилось на 17% (с 18 до 15)», – рассказали в Госавтоинспекции округа. Там подвели итоги года.

В целом за год на 11% уменьшилось количество аварий на дорогах Ямала. Положительная статистика зафиксирована и по ДТП с участием детей: их стало меньше на 26%. За год погиб 1 ребёнок (в 2022 году также один). Это ДТП случилось 3 октября вечером на нерегулируемом пешеходном переходе. От травм скончалась девочка. Водителя, который допустил наезд, судят. После смертельной аварии на данном переходе мэр столицы Ямала Алексей Титовский пообещал установить светофор.

За прошедшие 12 месяцев сократилось количество наездов на пешеходов на 17,5%. Погиби два человека.

Салехард, Наталья Ефремова

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