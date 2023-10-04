Девочку сбили насмерть на пешеходном переходе в Салехарде

В Салехарде на пешеходном переходе насмерть сбили ребёнка. ЧП случилось 3 октября около 19:15 в районе дома № 39 по ул. Свердлова.

«Водитель а/м «УАЗ» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который двигался по не регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП, несовершеннолетний ребенок от полученных травм скончался на месте»,– говорится в сообщении ГИБДД ЯНАО.

«Вести-Ямал» добавляют, что погибшей девочке было 11 лет.

Салехард, Наталья Ефремова

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