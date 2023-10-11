российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 11 октября 2023, 09:23 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Вокзал в Лабытнанги отремонтируют к 2025 году

фото – страница Марины Тресковой ВК

Вокзал в Лабытнанги обновят. Сейчас проектировщики разрабатывают документацию для ремонта, в том числе и дизайн внутренних помещений. Глава города Марина Трескова рассказала на своей странице «Вк» о встрече с представителями компании – они обещают не менять форму вокзала.

«Двадцать лет назад в городе на месте старого деревянного здания вокзала возвели капитальное, одно из самых запоминающихся на Севере России, на мой взгляд.
Сегодня ж/д станции Харпа и Лабытнанги ежедневно принимают несколько поездов и сотни человек. Летом статистику кратно увеличивают отпускники. Важно создать для пассажиров комфортные условия. Согласитесь, существующие здания требуют модернизации»,– написала мэр.

Она напомнила, что форма вокзала – полусфера – это метафорическое обозначение сегмента Полярного круга, выступающего на поверхность Земли.

Контракт на разработку проекта и строительные работы получила фирма ООО «Бизнес Групп». Они выполнят работы за 269 млн рублей. Срок исполнения в документации – лето 2025 года.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Лабытнанги открыт новый железнодорожный вокзал

В рубриках

Ямал, Сибирь, Общество, Россия, Транспорт,