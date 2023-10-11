Вокзал в Лабытнанги отремонтируют к 2025 году

Вокзал в Лабытнанги обновят. Сейчас проектировщики разрабатывают документацию для ремонта, в том числе и дизайн внутренних помещений. Глава города Марина Трескова рассказала на своей странице «Вк» о встрече с представителями компании – они обещают не менять форму вокзала.

«Двадцать лет назад в городе на месте старого деревянного здания вокзала возвели капитальное, одно из самых запоминающихся на Севере России, на мой взгляд.

Сегодня ж/д станции Харпа и Лабытнанги ежедневно принимают несколько поездов и сотни человек. Летом статистику кратно увеличивают отпускники. Важно создать для пассажиров комфортные условия. Согласитесь, существующие здания требуют модернизации»,– написала мэр.



Она напомнила, что форма вокзала – полусфера – это метафорическое обозначение сегмента Полярного круга, выступающего на поверхность Земли.

Контракт на разработку проекта и строительные работы получила фирма ООО «Бизнес Групп». Они выполнят работы за 269 млн рублей. Срок исполнения в документации – лето 2025 года.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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