Почту на Ямале будут развозить шестиколесные «Хищники» (ФОТО)

«Почта России» приобрела два вездехода «Хищник» и снегоход с грузовыми санями для доставки почты на Ямале. Шестиколесные снегоболотоходы своим ходом добрались из Тюмени в Салехард, преодолев 1800 километров.

Как сообщили в пресс-службе компании, новый транспорт уже в декабре повезет почту в труднодоступные поселки Ямальского, Приуральского, Шурышкарского районов Ямала. Снегоходы будут работать на почтовом маршруте Лабытнанги – Салехард при обмене с сортировочным центром.

Новые машины имеют внушительные размеры – вес 4,2 т, длина 7 м, ширина 2,5 м, высота 3,3 м. Они способны перевозить груз до 1300 килограмм. Дополнительно к вездеходу прикрепят крытый прицеп вместимостью в 1,5 тонны. Чтобы управлять «хищниками», почтовым водителям нужно пройти переобучение на права категории АЗ.

«Порядка трети всех почтовых отделений Ямала находятся в труднодоступных и удалённых территориях, поэтому для нашей работы такой транспорт повышенной проходимости является идеальным», – рассказала директор регионального управления Почты России Ольга Минина.

До приобретения «Хищников» сотрудники почты на Ямале использовали только один вездеход «Трекол» и снегоход.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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