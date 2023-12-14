Как выглядит экстремальная доставка почты на Ямале (ВИДЕО)

«Почта России» показала, как использует новые снегоболотоходы «Хищник» в Приполярье. На этой неделе почтовые вездеходы выполнили первый маршрут по зимникам Салехард – Мужи – Азовы – Горки – Лапхари. Колонна техники доставила жителям Шурышкарского района 2,5 тонны почтового груза.

Доставка почты в Приполярье

«Это первая доставка по зимникам на новой вездеходной технике, которая поступила в регион этой осенью. Длительность маршрута двое суток. В связи с возросшим потоком входящих почтовых отправлений в населенные пункты Шурышкарского района маршрут будет выполняться еженедельно. Снегоболотоходы также будут доставлять почту в труднодоступные населенные пункты Ямальского и Приуральского районов», – рассказали в пресс-службе «Почты России».

Протяженность зимних маршрутов в ЯНАО составляет почти 2900 километров – самая большая в УрФО. Для экстремальной доставки почты по зимним дорогам почтовики используют шестиколесные автомобили с полно-приводной трансмиссией. Зимники действуют в разных регионах Большого Урала до первой декады апреля, после чего почтовый груз будет доставляться на воздушном или речном транспорте.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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