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Суббота, 28 октября 2023, 02:56 мск

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Уволенные из Центра изучения Арктики учёные восстановились через суд

Уволенные из ГКУ «Научный центр изучения Арктики» учёные смогли восстановиться через суд. Им помогла прокуратура, куда они пришли после сокращения отдела. Подробности трудового конфликта раскрывают в программе прокуратуры Ямала «Сила закона».

Как уточнили в ведомстве, пятеро уволенных сотрудников ГКУ ещё в апреле 2023 года обратились в надзорную инстанцию. «С 2020 года они занимались социально-психологическими исследованиями населения, но в октябре 2022 года отдел был закрыт. Всех работников во главе с руководителем Виктором Семикиным сократили. Северяне были несогласны с увольнением», – объяснили в программе.

Во время проверки прокуратура нашла несколько серьёзных нарушений законодательства.

«Работодатель обязан был уведомить профсоюзную организацию, в которой состоят все сотрудники, и получить одобрение на расторжение трудового договора. Этого сделано не было. Также руководство должно было предоставить каждому попавшему под сокращение другую должность в Центре. Свободные вакансии имелись, но их не предложили учёным», – рассказали подробности в прокуратуре.

Летом суд согласился, что права членов коллектива были нарушены.

«В части восстановления на работе решение суда подлежит немедленному исполнению. В день вынесения решения суда работники уже приступили к исполнению своих служебных обязанностей», – уточнила помощник надымского городского прокурора Дарья Булейко.

Кроме того, уволенным работникам выплатили около 3,5 млн рублей – это недополученные доходы и компенсация.

Как рассказал Виктор Семикин, сейчас на работе, в Центре изучения Арктики, проблем у восстановленных сотрудников нет. «Нам дали тему исследования. Правда, часть сотрудников ушли на другую работу. Но у нас нормальные деловые отношения с руководством», – сообщил учёный.

Сейчас научный центр изучения Арктики возглавляет Владислав Исаев.

Надым, Юлия Фролова

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© 2023, РИА «Новый День»

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