Уволенные из научного центра на Ямале учёные пошли в суд

Уволенные из «Научного центра изучения Арктики» учёные обратились в суд, так как считают оптимизацию в организации незаконной. Об этом стало известно из сообщения недавно созданного профсоюза центра.

«Сегодня начались судебные процессы в Салехардском городском суду по вопросу незаконности увольнения (сокращения) и восстановления на работе научных сотрудников Научного центра изучения Арктики. Трое красивых, умных и смелых женщин, кандидаты наук выступили против произвола администрации научного центра, нарушившего Основной закон (Устав) Ямала и Трудовой кодекс России. В процесс вступили представители профсоюза Научного центра и весь путь будут бороться за них и за наши общие интересы. Процесс направлен не только на восстановление научных сотрудников, но и на сохранение и развитие науки, как части культуры и будущего Ямала», – говорится в информации профсоюза.

В июле стало известно, что в научном центре сокращают 31 ставку. В основном сокращение коснулось социокультурного профиля. Власти в письменном комментарии сообщили, что в центре останутся работать учёные, которые специализируются на изучении вечной мерзлоты.

Это не устроило тех, кого сократили. Они сначала писали обращения в Сети и к губернатору Дмитрию Артюхову. Это не принесло результата. Очевидно, после этого учёные пошли в суд.

Салехард, Наталья Ефремова

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