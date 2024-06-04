В научном центре изучения Арктики сократят почти половину ставок

В Научном центре изучения Арктики сократят штат. Там ликвидируют 31 ставку. Это ставки сотрудников, которые занимаются археологией и регионоведением. На Ямале есть госучреждения, которые смогут продолжить эту работу. Там в ходе оптимизации вырастет число ставок, но незначительно по сравнению с сокращениями в научном центре.



Согласно постановлению правительства Ямала, в Научном центре останется 42 ставки из 73. Изменения вступают в силу в сентябре. Теперь научный центр будет заниматься вечной мерзлотой и тем, что связано с этой темой. Официально в документе это звучит как «научные исследования, способствующие созданию основ управления арктическими территориями». В число задач войдёт научное сопровождение геотехнической безопасности проектирования, строительства, содержания и ремонта объектов.

«Часть ставок, связанных с изучением истории, этнологии, археологии и регионоведения передаются в МВК имени И. С. Шемановского и Окружной дом ремёсел», – поясняют в пресс-службе губернатора Дмитрия Артюхова.



Окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского» получит шесть новых штатных единиц. Всего там смогут трудиться 140 человек. «Окружному Центру национальных культур» добавят три штатные единицы. Предельная штатная численность там составит 112 единиц.

Сейчас Научным центром изучения Арктики руководит в статусе исполняющего обязанности Артём Громадский, ранее его возглавлял кандидат геолого-минералогических наук Владислав Исаев.

Осенью 2022 года в Научном центре тоже были сокращения – тогда закрыли отдел, который занимался социально-психологическими исследованиями. Всех работников во главе с руководителем Виктором Семикиным сократили. Однако сделано это было с нарушениями, и сотрудники пошли в суд. Они смогли восстановиться на работе и говорили, что их не притесняют.

В прошлом году Научный центр изучения Арктики получал деньги из бюджета, например, на опрос аборигенов.

Салехард, Наталья Ефремова

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