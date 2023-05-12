На Ямале потратят 900 тыс. рублей на опрос аборигенов об их проблемах

На Ямале проведут опрос аборигенов, чтобы понять, какие проблемы волнуют коренных жителей округа. На это потратят 900 тыс. рублей. Финансировать опрос будет ГАУ «Научный центр изучения Арктики». Он ищет подрядчика на сайте госзакупок.

В техзадании говорится, что итогом работы должны стать аналитические таблицы и список выявленных проблем, связанных с качеством жизни КМНС. Выполнить исследование нужно до 1 декабря 2023 года.

Опросить нужно около 50 жителей Тазовского и Ямальского районов. Беседовать с тундровиками нужно о фольклоре, хозяйственных практиках, ценностях, традициях.

Опрашивать коренных жителей Севера должны будут студенты из числа КМНС– таково требование закупки. Таких волонтёров будет не менее 6 человек. Они должны знать родной язык, чтобы суметь задавать на нём вопросы.

«Обеспечение проведения интервью на стойбищах и в посёлках с представителями КМНС, расшифровка интервью, представляющих собой неинтерпретированный текст, фиксация результатов наблюдений, обработка и анализ результатов интервью и наблюдений с помощью социологических и философских методов, а также с помощью концептов, сформированных на основе онтологий коренных народов», – таковы задачи для исполнителей работы.

Итоги выбора подрядчика подведут позднее.

Научный центр регулярно получает деньги из бюджета Ямала на разнообразные исследования.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»