Уволенные из Научного центра на Ямале учёные начали восстанавливаться на работе через суд

Суд в Салехарде встал на сторону уволенных из «Научного центра изучения Арктики» учёных. Уже два сотрудника, которые потеряли работу во время оптимизации в Центре, доказали в суде, что их увольнение было незаконным. Суд постановил восстановить этих специалистов на работе. Одна из выигравших суд сотрудниц уже работает в Центре на своей прежней должности. Об этом агентству «Новый День» сообщил представитель профсоза сотрудников Центра Геннадий Деттер.

«В суде находятся ещё несколько исков от сокращённых сотрудников. Перспективы хорошие, так как при массовом сокращении были допущены одни и те же нарушения»,– говорит г-н Деттер.

Важно, что на стороне учёных выступила прокуратура. Хотя публично орган о результатах оптимизации в Центре не сообщал.

Как выяснилось во время судебных разбирательств, одной из сокращаемых сотрудниц – Ольге – не предложили занять вакантную должность заместителя директора Центра по науке. При этом квалификация сотрудницы подходила для этой должности. Это первое нарушение.

Втрое нарушение – одному из сокращаемых сотрудников предложили вакантную должность директора Центра, остальным же про неё ничего не сказали.

Третье нарушение связано с профсоюзом. «Научный центр изучения Арктики» нарушил сроки увольнения сотрудников после уведомления профсоюза.

Всего в Научном центре, напомним, сократили 31 ставку. Причиной оптимизации власти Ямала назвали желание сосредоточить работу ГАУ на изучении мерзлоты. Уволенные сотрудники специализировались на археологии, культуре, социологии и других отраслях, не связанных с геотехнической безопасностью и криологией.

Это уже не первое восстановление сотрудников через суд. В 2022 году сократили отдел социально-психологических исследований. Но сотрудники отдела смогли вернуть себе рабочие места.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube