В Научном центре изучения Арктики восстановились уже пять уволенных сотрудников

Суд восстановил на работе ещё троих сотрудников «Научного центра изучения Арктики». Таким образом сейчас пять человек оспорили увольнение. Среди них и Геннадий Деттер, который публично комментирует спор сокращённых сотрудников с работодателем.

Он рассказал агентству «Новый День», что все уволенные и востановленные через суд сотрудники вернулись на свои рабочие места. Оношение руководства к ним подчёркнуто уважительное.

Вероятно, больше никто из оптимизированных работников научного центра не будет оспаривать увольнение – срок для этого уже прошёл.

В «Научном центре изучения Арктики» сократили 31 ставку. Это учёные и сотрудники, которые занимались регионоведением, социологией и другими гуманитарными исследованиями. Власти Ямала связывали оптимизацию с желанием сосредоточиться на изучении вечной мерзлоты и геотехнической безопасности.

Салехард, Наталья Ефремова

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