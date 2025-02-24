На Ямале повторно уволили учёных, оспоривших оптимизацию в Научном центре

На Ямале грядут новые суды экс-сотрудников с Научным центром изучения Арктики. Учёных, которые были восстановлены по решению суда, снова уволили. Как пояснил один из членов инициативной группы сотрудников – Геннадий Деттер – основанием для увольнения послужило всё то же постановление об оптимизации в Научном центре, согласно которому работников сократили в первый раз. Таким образом, пять оспоривших увольнение учёных проработали в Центре около месяца после того, как суд восстановил их на работе.

«Будем снова обращаться в суд. До этого писали обращение в аппарат губернатора и прокуратуру, они также пересылали его в Гострудинспекцию. В итоге нам дали комментарий о том, что повторное увольнение законно. Мы с этим не согласны», – пояснил г-н Деттер в беседе с агентством «Новый день».

В декабре 2024 года заместитель губернатора Ямала Александр Подорога, который ранее курировал научное направление в правительстве округа, говорил, что учёные восстановлены, но это не конец судебных споров. Он уточнил, что власти будут подавать апелляцию и стремиться к исполнению задуманного – сокращению социогуманитарного сектора.

Салехард, Наталья Ефремова

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