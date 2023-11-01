Прокуратура заставляет главу Тазовского района Югая уволить провинившегося чиновника

Администрация Тазовского района должна уволить чиновника в связи с утратой доверия. На этом настояла прокуратура и суд. Сначала чиновники хотели отделаться лишь выговором. Возглавляет Тазовскую администрацию бывший окружной чиновник Виктор Югай.

«Выявлены факты непринятия начальником департамента имущественных и земельных отношений администрации района мер по уведомлению своего работодателя о возникновении конфликта интересов. Прокурор района внёс представление главе района, по результатам рассмотрения муниципальный служащий привлечён лишь к дисциплинарной ответственности в виде выговора», – объясняют в надзорном ведомстве.

Прокуратура направила иск в суд о необходимости применения меры дисциплинарного взыскания к муниципальному служащему в виде увольнения в связи с утратой доверия.

Судом требования прокурора удовлетворены.

Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Согласно сайту Тазовского района, главой департамента имущественных и земельных отношений является Михаил Воротников.

Тазовский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42