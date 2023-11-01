Начальника департамента в Тазовском районе увольняют за покровительство компании с родственником

Стало известно, почему прокуратура настаивает на увольнении главы департамента имущественных и земельных отношений из администрации Тазовского района. Как сообщил агентству «Новый День» источник, знакомый с ходом проверки надзорного ведомства, чиновник долгое время не замечал нарушения, допущенные коммерческой компанией. Руководящую должность в этой компании занимал его близкий родственник. Компания незаконно владела муниципальным имуществом и не вносила платежи за муниципальные земли и имущество.

Кроме того, подчинённый предоставил начальнику департамента участок в аренду без торгов. Чиновник должен был сообщить руководству администрации об этом, так как в этом случае имеет место конфликт интересов. Но он этого не сделал.

Напомним, руководство администрации, которую сейчас возглавляет Виктор Югай, посчитало, что начальнику департамента достаточно будет выговора. Однако прокуратура настаивает на увольнении. Ведомство обратилось в суд. Суд согласился с позицией прокурора.

Согласно данных официального сайта администрации Тазовского района, начальником департамента имущественных и земельных отношений является Михаил Воротников.

Тазовский район, Юлия Фролова

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