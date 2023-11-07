Бронзовая рыбина для набережной Тарко-Сале подорожала на 200 тыс. рублей

Власти Пуровского района объявили второй аукцион на поиск подрядчика для изготовления щуки из бронзы. На первый аукцион, где максимальная цена работ была 760 тыс. рублей, заявился только один участник, но его признали неподходящим. Теперь максимальная сумма контракта выросла до 926 тыс. рублей.

Как мы уже писали, высоты рыбины – около 1,4 м.

Заказчик желает видеть скульптуру в стиле «стрит-арт» и хочет, чтобы она сочеталась с «контекстом городской среды и пространственной композицией парковой зоны».

В августе 2023 года во время визита в Тарко-Сале губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что на набережной мало людей и она не пользуется популярность у горожан.

Тарко-Сале, Наталья Ефремова

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