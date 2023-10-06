Бронзовую щуку намерены купить за 760 тыс. рублей пуровские чиновники для установки на набережной

Пуровские чиновники намерены установить на набережной Тарко-Сале скульптуру щуки за 760 тыс. рублей. Подрядчика для её изготовления сейчас ищут на госзакупках. По версии заказчиков – «управление городсого хозяйства», это будет объект стрит-арта и он органично впишется в набережную реки Пур.
Высота рыбы – около 1,4 м.
«Скульптура «щука» выполняется из бронзы по технологии литьё в ХТС. Постамент выполняется из нержавеющей стали», – говорится в техзадании.
Заказчик требует, чтобы рыба сочеталась с «контекстом городской среды и пространственной композицией парковой зоны».
Конструкция должна «содействовать закреплению конкурентного преимущества данной территории посредством создания привлекательного городского климата», пишут муниципальные работники.
Силуэт рыбы должен «сохранять смысловую наполненность, связанную с основными культурными и этническими традициями коренных малочисленных народов Севера».
В августе 2023 года во время визита в Тарко-Сале губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что на набережной мало людей и она не пользуется популярность у горожан.
Пуровский район, Наталья Ерфемова
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