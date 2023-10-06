Бронзовую щуку намерены купить за 760 тыс. рублей пуровские чиновники для установки на набережной

Пуровские чиновники намерены установить на набережной Тарко-Сале скульптуру щуки за 760 тыс. рублей. Подрядчика для её изготовления сейчас ищут на госзакупках. По версии заказчиков – «управление городсого хозяйства», это будет объект стрит-арта и он органично впишется в набережную реки Пур.

Высота рыбы – около 1,4 м.

«Скульптура «щука» выполняется из бронзы по технологии литьё в ХТС. Постамент выполняется из нержавеющей стали», – говорится в техзадании.

Заказчик требует, чтобы рыба сочеталась с «контекстом городской среды и пространственной композицией парковой зоны».

Конструкция должна «содействовать закреплению конкурентного преимущества данной территории посредством создания привлекательного городского климата», пишут муниципальные работники.

Силуэт рыбы должен «сохранять смысловую наполненность, связанную с основными культурными и этническими традициями коренных малочисленных народов Севера».

В августе 2023 года во время визита в Тарко-Сале губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что на набережной мало людей и она не пользуется популярность у горожан.

Пуровский район, Наталья Ерфемова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»