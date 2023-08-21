Губернатору Артюхову не понравилась гранитная набережная в Тарко-Сале за «море денег»

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заметил, что новая дорогостоящая набережная в Тарко-Сале не пользуется популярностью у жителей города. При этом он отметил, что вторую очередь объекта всё равно завершат, так как контракт расторгован и работы уже идут. Губернатор сравнил набережную Саргина в Тарко-Сале с парком Прибрежный, который благоустроен недавно. По словам г-на Артюхова, парк многократно лучше, несмотря на гораздо меньший объём затрат.

«Мне очень парк Прибрежный. Это сердце Тарко-Сале. У нас много объектов благоустройства, за эти годы мы построили десятки скверов, парков, площадок, без обид другим муниципалитетам, по моему внутреннему рейтингу это наш лучший объект. Он самый душевный. Знаете, на контрасте. Вот рядом у нас такой «Санкт-Петербург» – гранитная набережная. Денег вложено, сами знаете – море, людей в 100 раз меньше, чем здесь. Мы понятно, её завершаем, раз начали, надо доделать. И в этом году надеюсь, что всё будет подходить к концу, хотя подзатянулось это всё. Здесь, в Прибрежном, финансирование кратно меньше, а люди любят это место. Вот так, с умом, с душой надо делать благоустройство», – поделился своими впечатлениями от посещения столицы Пуровского района Дмитрий Артюхов 19 августа. В рамках своей ежегодной поездки по региону.

На первую очередь набережной выделяли, по предварительным подсчётам около 4,4 млрд рублей. Жители города критиковали объект за его дороговизну. И первой, и второй очередью занимается компания «ВИС», в которую после отставки перешёл работать бывший глава Пуровского района Евгений Скрябин. В 2021 году компания получила подряд на 1,2 млрд рублей на работы по продолжению набережной. Завершить благоустройство нужно в сентябре 2023 года.

Дмитрий Артюхов во время поездки рассказал, что парк Прибрежный также получит продолжение.

«Мне Антон Александрович (Колодин – глава района, прим.ред.) каждый день присылает (фото – прим.ред): «Смотрите, у нас в волейбол играют». Я устал ему уже шутки отправлять: «Где это? Куба или что это? Где такие пляжи, где такой песок?». Но останавливаться не надо. Мы должны думать зимнее продолжение нашего Прибрежного парка – лыжно-биатлонный центр. Хочется его тоже качественно сделать, востребовано, чтобы лыжники, биатлонисты (у нас ещё их нет, появятся), и чтобы жители могли прогуляться по освещаемым трассам», – рассказал глава региона.

Он раскрыл логику принятия решения по этому центру, отметив, что изначально его хотели строить в посёлке Пуровск, который недавно присоединили к Тарко-Сале.

«Была первая идея была его вынести в Пуровск, там рельеф немножко интересней, волнистей, для серьёзных трасс это больший выбор. Но ездить в Пуровск на машине всё-таки далековато. Хочется, чтобы это было в шаговой доступности, вышел с друзьями, пробежался на лыжах», – пояснил глава региона.

Он также сообщил, что консультации по центру даёт олимпийский чемпион Антон Шипулин, который побывал в Тарко-Сале и ему очень понравилось на местной рыбалке. «Когда олимпийский чемпион консультирует, поверьте, это будет хороший биатлонный центр», – заключил г-н Артюхов.

фото - администрация Пуровского района

Пуровский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»