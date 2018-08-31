Михельсон открывает дорогостоящую набережную на Ямале (ФОТО)

В Тарко-Сале в пятницу, 31 августа, на торжественном мероприятии присутствует предправления компании «Новатэк» Леонид Михельсон. В городе открывается первая очередь набережной Саргина. Участие в церемонии также принимает врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов. Изначально планировалось, что церемония пройдёт 2 сентября, но открытие перенесли.

Набережную строила компания «ВИС», соучредителем которой сейчас является бывший глава Пуровского района Евгений Скрябин. Стоимость контрактов на возведение набережной в Тарко-Сале по приблизительным подсчётам по сайту госзакупок – порядка 4,3 млрд рублей.

фото – пресс-служба губернатора Ямала

Как сообщает пресс-служба администрации Пуровского района, открытие набережной приурочили ко дню города, 85-летие которого отмечается 1 сентября.

«Набережная вдоль береговой линии правого берега реки Пяку-Пур длиной 1350 м представляет собой комплекс из нескольких сооружений, объединенных в общую архитектурную композицию. Это подпорная стенка из металлического трубчатого шпунта, ограждение, лестничный сход к воде, смотровые площадки, газоны, пешеходные дорожки и малые архитектурные формы», – рассказали в пресс-службе администрации района.

В пятницу, 31 августа, в Тарко-Сале Дмитрий Артюхов проведёт совещание с членами правительства ЯНАО.

Тарко-Сале, служба информации

Тарко-Сале. Другие новости 31.08.18

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