Компания экс-главы Пуровского района открывает в Тарко-Сале набережную

В день города Тарко-Сале, 2 сентября 2018 года, откроют часть новой набережной. Первая очередь строительства почти готова, выполнено более 90 процентов работ, рассказали в пресс-службе администрации района.

«Строители заканчивают облицовку подпорной стены гранитным камнем, к завершению близятся монтаж системы видеонаблюдения, устройство ограждений и благоустройство территории», – говорится в сообщении районных властей. Чиновники добавляют: набережная укреплена и будет защищать город от паводков.

Длина набережной вдоль правого берега реки Пяку-Пур – 1 350 метров. Вторая очередь – это строительство двух фонтанов, установка скульптур «Чум» и «Олень», озеленение. Также строители обустроят парковку на 79 мест.

В 2015 году обустройство набережной в Тарко-Сале было заморожено, но позднее работы возобновили – деньги в бюджете нашли. Изначальная стоимость реконструкции набережной – 4,1 млрд рублей. Контракт в 2012 году получила компания «ВИС», соучредителем которой сейчас является экс-глава Пуровского района Евгений Скрябин. Новый контракт на завершение объекта компания получила в 2017 году, сообщает агентство «Новый День». Согласно нему, завершить работы полностью нужно до конца 2019 года. Сумма нового договора – 220 млн рублей. Ещё порядка 100 млн рублей из бюджета пролучил «Пурдорспецстрой» за дороги на набережной.

Набережную в Тарко-Сале критиковали за её дороговизну, полагая, что она слишком роскошна для небольшого населённого пункта, где нет туристов. Ранее бывший глава Пуровского района Евгений Скрябин обосновывал необходимость использования дорогих материалов при возведении набережной. «Давайте строить из всего максимально дешёвого. Но дети наши везде ездят, надо, наоборот, стремиться ко всему лучшему. Если планку себе не ставить, то ничего и не добьешься»,– говорил чиновник в интервью агентству «URA.RU».

Набережная также благоустраивается в Салехарде. Кроме того, благоустройство прогулочной зоны вдоль воды также ждёт и Надым.

Тарко-Сале, служба информации

Тарко-Сале. Другие новости 22.08.18

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