В Тарко-Сале в парке Прибрежный сделают пирс

В Тарко-Сале продолжится строительство парка Прибрежный, в том числе власти хотят сделать пирс. Дизайн благоустройства уже разработали, нужно сделать проект. Для этого власти ищут подрядчика через госзакупки. Стоимость работ – 6,4 млн рублей.

«За основу строители возьмут разработанную ранее концепцию от компании «ЭРГОПОЛИС». В ней предусмотрено появление на набережной пешеходной зоны, причала для стоянки прогулочных катамаранов, зоны отдыха, беседок, амфитеатра из лиственницы. Помимо этого, прогулочная зона должна быть оборудована качелями, скамейками, шезлонгами, а на самой реке Пякупур планируется создание арт-объекта «Айсберг», – пишет издание «Ямал 1».

На днях глава Пуровского района Антон Колодин показывал часть продолжения парка Прибрежный – зону с качелями. «Качель парк» станет уникальным дополнением Прибрежного. Разместим его в районе пункта проката. Здесь будут качели разных видов и форм, для детей и взрослых. Для самых маленьких пуровчан предусмотрели качели «мама-малыш», – писал мэр.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов говорил, что ему нравится парк Прибрежный – это пример благоустройства для людей. А вот набережную, которую строила компания ВИС, г-н Артюхов считает антипримером – она не наполнена никакими активностями и жителям проводить там время неинтересно.

Тарко-Сале, Наталья Ефремова

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