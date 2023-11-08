Бухгалтерию Лабытнангской больницы обвиняют в хищении 300 млн рублей из зарплат медиков

Следователи полиции завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудников бухгалтерии Лабытнангской больницы. По версии силовиков, четверо сотрудников больницы в течение 5 лет использовали нелегальную схему и похитили 300 млн рублей из средств ТФОМС.

Как уточняют в пресс-службе управления МВД, по версии следствия, преступной схемой руководила главный бухгалтер.

Схема «позволяла длительное время скрывать хищения при проверках, проводимых контрольными и надзорными органами», – указано в сообщении полиции.

«Действуя в составе организованной группы, обвиняемые похитили денежные средства в сумме более 300 млн. рублей из средств фонда обязательного медицинского страхования, выделяемых учреждению здравоохранения на оплату труда персонала, путём внесения заведомо ложных сведений в бухгалтерские документы», – пояснили в МВД.

Как добавили в прокуратуре Ямала, бывшие работники обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Преступную схему они использовали в 2016-2021 годах. Она состояла в том, чтобы вносить в бухгалтерские документы ложные сведения о размере начисленной зарплаты и иных выплат сотрудникам медицинского учреждения.

«Кроме того, соучастники совершили неправомерный оборот средств платежей, предназначенных для незаконного осуществления перевода денежных средств», – заключили в прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрит Лабытнангский городской суд.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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