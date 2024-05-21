Больницу Лабытнанги возглавила главврач из другого региона

В Лабытнангской городской больнице назначили главврача – Алину Латыпову. Она приехала на Ямал из республики Башкортостан, где четыре года возглавляла Чекмагушевскую центральную районную больницу, пояснили в департаменте здравоохранения округа.



Согласно официальной справке, г-жа Латыпова окончила Башкирский государственный медуниверситет по педиатрии, здесь же получила дополнительные специальности по хирургии и эндоскопии, является организатором здравоохранения.

Карьера специалиста начиналась в той самой больнице, которую она потом возглавила – Чекмагушевской ЦРБ в должности хирурга.

Алина Латыпова имеет различные награды – как республиканского, так и федерального значения. В прошлом году доктор отмечена благодарностью Минздрава России.

Предыдущая главврач городской больницы Лабытнанги Ирина Жежель уволилась 29 марта. Увольнению предшествовал коррупционный скандал: силовики подозревают, что сотрудники бухгалтерии Лабытнангской больницы в течение 5 лет использовали нелегальную схему и похитили 300 млн рублей из средств ТФОМС. Однако оициально причину отставки никто не комментировал.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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