Больницу Лабытнанги возглавила главврач из другого региона

В Лабытнангской городской больнице назначили главврача – Алину Латыпову. Она приехала на Ямал из республики Башкортостан, где четыре года возглавляла Чекмагушевскую центральную районную больницу, пояснили в департаменте здравоохранения округа.
Согласно официальной справке, г-жа Латыпова окончила Башкирский государственный медуниверситет по педиатрии, здесь же получила дополнительные специальности по хирургии и эндоскопии, является организатором здравоохранения.
Карьера специалиста начиналась в той самой больнице, которую она потом возглавила – Чекмагушевской ЦРБ в должности хирурга.
Алина Латыпова имеет различные награды – как республиканского, так и федерального значения. В прошлом году доктор отмечена благодарностью Минздрава России.
Предыдущая главврач городской больницы Лабытнанги Ирина Жежель уволилась 29 марта. Увольнению предшествовал коррупционный скандал: силовики подозревают, что сотрудники бухгалтерии Лабытнангской больницы в течение 5 лет использовали нелегальную схему и похитили 300 млн рублей из средств ТФОМС. Однако оициально причину отставки никто не комментировал.
Лабытнанги, Наталья Ефремова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»