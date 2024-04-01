С поста главврача Лабытнангской больницы ушла Жежель

Главврач городской больницы Лабытнанги Ирина Жежель уволилась. С ней не стали продлевать служебный контракт после его окончания 29 марта. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Ямала.
И.о. главврача назначен Евгений Зуйков, говорится на сайте больницы.
В ноябре силовики сообщили о том, что в суд передают дело о хищениях в больнице. По версии полицейских, четверо сотрудников больницы в течение 5 лет использовали нелегальную схему и похитили 300 млн рублей из средств ТФОМС.
Лабытнанги, Наталья Ефремова
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