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Понедельник, 1 апреля 2024, 16:09 мск

Новости Ямал

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С поста главврача Лабытнангской больницы ушла Жежель

Главврач городской больницы Лабытнанги Ирина Жежель уволилась. С ней не стали продлевать служебный контракт после его окончания 29 марта. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Ямала.

И.о. главврача назначен Евгений Зуйков, говорится на сайте больницы.

В ноябре силовики сообщили о том, что в суд передают дело о хищениях в больнице. По версии полицейских, четверо сотрудников больницы в течение 5 лет использовали нелегальную схему и похитили 300 млн рублей из средств ТФОМС.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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