В Надыме открыли баню, ради которой Артюхов запустил льготный кредит

В Надыме открыли банный комплекс, ради которого губернатор Дмитрий Артюхов запустил новую меру поддержки. Называется место «Ямальские бани». Предприниматель Марсель Садыков получил на проект господдержку.



«Марсель стал обладателем первого «банного кредита». Это региональная мера поддержки, о создании которой было принято решение в рамках Честного маршрута в 2022 году. Благодаря Дмитрию Андреевичу и центру «Мой бизнес» в Надыме появилось пространство для отдыха, проведения мероприятий: бани, кафе, зоны для деловых встреч», – написал глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

На реализацию проекта бизнесмен получил займ на льготных условиях: 20 млн рублей под 3% годовых сроком на 10 лет в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».



Он уточнил, что бизнесмен теперь планирует проект по созданию гостиничного комплекса.

О том, что будет запущен «банный кредит», губернатор Артюхов сообщил 28 февраля 2023 года.

Надым, Наталья Ефремова

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