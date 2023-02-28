На Ямале ввели льготный кредит на строительство бань

На Ямале ввели специальные льготные кредиты для возведения бань. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Артюхов в своём телегам-канале 28 февраля 2023 года. Он уточнил, что решение принято в связи с большим запросом населения на услуги бань.

«Помню, какой ажиотаж вызвал летом вопрос строительства современных бань в регионе. Об этом мне писали в личные сообщения, поднимали вопрос и во время «Честного маршрута». С центром «Мой бизнес» запустили программу льготного кредитования для поддержки наших предпринимателей в этом направлении»,– рассказал губернатор.

По его словам, уже есть первый предприниматель, который получил такой займ – Марсель Садыков из Надыма. Он уже строит банный комплекс.

Салехард, Наталья Ефремова

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