Следователи подключились к проверке из-за стрельбы в подростка в Надыме

Следователи подключились к проверке из-за стрельбы в подростка в Надыме. Мать мальчика в соцсетях сообщила, что несколько пуль из пневматического пистолета в 13-летнего школьника выпустил студент колледжа К. Сам студент под постом попытался оправдаться и написал, что выстрелил в ребёнка с его согласия.

Ранее комиссия по делам несовершеннолетних написала, что проводится проверка.

Только что Следком ЯНАО сообщил, что доследственная проверка проводится по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Пока что решение о возбуждении или невозбуждении дела не принято.

Надым, Наталья Ефремова

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