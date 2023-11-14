Силовики раскрыли детали попытки похищения ребёнка в Салехарде: звонили с Украины

Силовики раскрыли подробности резонансного преступления – попытки получить деньги с родителей за похищение ребёнка в Салехарде. Злоумышленники продумали схему обмана девочки и родителей, использовали различные приёмы для этого. Они подделали голос матери девочки, чтобы убедить её выйти из дома. ЧП случилось 10 ноября 2023 года.

«По предварительной оперативной информации, мошенники выходили на связь через мобильные устройства, IP-адрес которого определяется на территории Украины», – отметили в Следкоме.



Девочке в Салехарде на домашний телефон поступил звонок. Сначала злоумышленник подделал голос матери и сказал, что она попала в ДТП, рассказали в прокуратуре Ямала. Затем в разговор вступил якобы «доктор», который «подтвердил», что женщина в больнице.

«При этом мужчина вызвал через приложение в интернете такси и убедил девочку оставить телефон у подъезда, сесть в такси и уехать в село Аксарка, где её якобы должен встретить отец. Ограничив таким образом доступность ребёнка для родителей, мошенники позвонили на телефон матери и сообщили ей, что дочь похищена и они вернут её только за выкуп в 2 млн рублей», – уточнили в следственном управлении СК Ямала.

Женщина обратилась в полицию, местонахождение девочки оперативно установили.

Тем временем таксист, который довёз девочку до Аксарки, не стал высаживать ребёнка, которого никто не встретил. Вместе они стали ждать появления отца. В это время с мужчиной связались полицейские. Таксист увёз ребёнка обратно в Салехард и передал родителям.

Сначала полиция возбудила уголовное дело по факту вымогательства с угрозой применения насилия. Прокурор Салехарда изъял его и передал в следственный комитет в связи с необходимостью привлечения к уголовной ответственности злоумышленников за покушение на похищение ребёнка, уточнили в прокуратуре Ямала.

В Следкоме сообщили, что квалификация возбужденного дела – ч.3. ст. 30 и ч.4 ст.159 УК РФ.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»