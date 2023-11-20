В Губкинском осудят юношу, который ударом убил мужчину на улице

В Губкинском осудят молодого мужчину, который в драке нанёс смертельный удар оппоненту. Резонансное ЧП случилось 4 мая 2023 года в микрорайоне №4.

«В вечернее время на улице между ранее не знакомыми мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 20-летний обвиняемый нанёс целенаправленный удар кулаком в голову потерпевшего. В результате 38-летний мужчина упал на спину, ударившись головой о бетонное покрытие тротуара. От полученной травмы потерпевший скончался через несколько дней в лечебном учреждении»,– уточнили в следственном управлении СК Ямала.

Инцидент широко обсуждали в соцсетях. Погибший – отец троих детей. Судя по комментариям в пабликах, погибший был с другом, отмечали покупку лодки. Уже возле дома мужчины поспорили с компанией молодых людей. Один из этих молодых людей решил ответить на «оскорбление» (якобы взрослый мужчина взял его за затылок) и применил силу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Квалификация – ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Губкинский, Наталья Ефремова

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