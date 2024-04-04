Молодой мужчина из Губкинского должен отсидеть 5 лет за убийство незнакомца на улице

В Губкинском осудили молодого мужчину, который одним ударом убил случайного оппонента. Погиб 38-летний мужчина, отец троих детей. Поводом для удара стала ссора на улице. Агрессор должен на 5 лет отправиться в колонию строгого режима.

«4 мая 2023 года в микрорайоне №4 в вечернее время на улице между ранее незнакомыми мужчинами произошёл конфликт. 20-летний молодой человек нанёс целенаправленный удар кулаком в голову потерпевшего. В результате 38-летний мужчина упал на спину, ударившись головой о бетонное покрытие тротуара. От полученной травмы потерпевший скончался через несколько дней в лечебном учреждении», – напомнили обстоятельства потасовки в следственном управлении СК Ямала.

Погибший – отец троих детей. Судя по комментариям в пабликах, погибший был с другом, отмечали покупку лодки. Уже возле дома мужчины поспорили с компанией молодых людей. Один из этих молодых людей решил ответить на «оскорбление» (якобы взрослый мужчина взял его за затылок) и применил силу.

Губкинский, Наталья Ефремова

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